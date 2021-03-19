İntihar etmemiş, kasten öldürülmüş!

Olay, Silvan ilçesi Çatakköprü Karaokol Komutanlığı misafirhanesinde 31 Aralık 2020'de saat 00.10 sıralarında meydana geldi. İzmirli jandarma uzman çavuş 23 yaşındaki bekar Abbas Gezer görev yaptığı Diyarbakır'da başına isabet eden tek kurşunla vefat etti. Olayın tanıkları silah arkadaşları uzman çavuş Ü.K. ile E.A., Gezer'in borçları nedeniyle intihar ettiğini söyledi. Oğullarının ölüm haberini alınca yasa boğulan baba Hasan ile anne Maviş Gezer'in acısı çocuklarının intihar ettiğinin söylenmesi nedeniyle bir kat daha arttı. Abbas Gezer, Selçuk Tahsinağa Camiinde kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında İzmir Büyükşehir Belediyesi Selçuk Asri mezarlığına defnedildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Ü.K.'nin alınan el svaplarında barut izi bulundu. Ü.K.'nin Gezer'i tabancasıyla başından vurarak öldürdüğü ortaya çıktı.

KAFASINA DOĞRULTUP TETİĞE BASTI

Daha sonra gerçeği itiraf eden E.A. ifadesinde, "Ü. uzman tabancayı Abbas uzmanın kafasına doğrultarak tetiğe bastı. Tabanca namlusunun yaklaşık 10-15 cm uzaklıkta olduğunu hatırlıyorum" dedi. Sanık Ü.K.'nin olay sırasında 160 promil de alkollü olduğu anlaşıldı. Olayın intihar değil cinayet olduğunun anlaşılmasının ardından Ü.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ü.K. hakkında 'olası kastla adam öldürme 'suçundan iddianame düzenlendi.

ACILI ANNE VE BABA İÇİNİ SABAH'A DÖKTÜ

Acılı anne Maviş Gezer ile baba Hasan Gezer içini SABAH'a döktü. Oğlunun kendisine ait silahla sol kaşı ile alnı arasındaki şakak bölgesinden tek kurşunla vurularak öldürüldüğünü anlatan anne Gezer, "Olay ilk yaşandığında uzman çavuş Ü.K. suçtan kurtulmak amacıyla oğlumun borçları nedeniyle intihar ettiğini söyledi. Diğer uzman çavuş E.A. da aynı şekilde beyanda bulunca olay intihar olarak kayıtlara geçti. Ailesi olarak bize de bu şekilde bilgi verildi. Oğlumun hayatını kaybettiğini öğrenince şoka girmiştim. Borçları nedeniyle intihar etmesi gibi bir durumun olmayacağını bildiğim için yıkıldım. İlk anda oğlumun intihar ettiği bilgisi çevrede paylaşıldı. Bu yanlış ailemizin itibarına da zarar verdi" dedi. E.A. isimli uzmanın daha sonra yalanın açığa çıktığını anlayınca gerçeği itiraf etmek zorunda kaldığını söyleyen baba Hasan Gezer, "Oğlumu öldüren Ü.K.'nin kanında 160 promil alkol de çıktı. Ayrıca Ü.K.'nin elinde barut izine rastlandı. Adalete güveniyoruz" dedi.