İntihar girişimini genç sağlıkçı önledi

Bursa'nın ilçelerinden Kestel'de bulunan Köprülü Kavşağı'nda bulunan ve araçların geçtiği köprünün demir korkuluklara çıkan Kadir K, ailevi sebeplerinin olduğunu ve bu nedenle intihar edeceğini söyledi. Çevrede bulunanlar Kadir K'yı ikna edemeyince bölgeye itfaiye kurttarpa, Polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, adamın atlamak istediği yere branda gerdi. Bu sırada polis ve sağlık ekipleri ise adamı ikna etmeye devam etti.

BİR ANDA ÜZERİNE ATILDI

Polisin ikna çabalarına yardım eden 112 Acil Servis ekibinden bir Acil Tıp Teknikeri, intihar etmek isteyen Kadir K'nın bir anlık boşluğundan faydalanarak üzerine atladı. Adamı sıkı sıkıya kavrayan genç sağlıkçı, var gücüyle çektiği Kadir K'yı köprü demirlerinden çekmeyi başardı. Kadir K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kadir K.'nın intihar teşebbüsünü izleyen meraklı kalabalık ise adamı kurtarmasının ardından ekipleri alkışladı.