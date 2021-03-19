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Giriş Tarihi: 19.3.2021 11:02 Son Güncelleme: 19.3.2021 11:06

'da feci kaza! Genç kız TIR'ın altında kaldı

DHA
İstanbul'da feci kaza! Genç kız TIR'ın altında kaldı

Korkunç olay dün öğle saatlerinde Sultanbeyli'de meydana geldi. 1'i kadın 2 kişinin bulunduğu motosiklet, girdiği ara sokakta TIR'a çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ayağa kalkmayı başarsa da genç kadın yerden kalkamadı. Sürücüsünün hareket ettirmesiyle genç kadının bacakları TIR'ın tekerleri altında ezildi. Dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Sultanbeyli'de meydana geldi. Abdulkadir İ.'nin kullandığı 41 PE 127 plakalı motosiklet, ara sokakta giden Bülent Y. yönetimindeki 42 FFD 70 plakalı TIR'a yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki kişi yere düştü.

Kazanın ardından motosiklet sürücüsü Abdulkadir İ. kısa sürede ayağa kalktı. Fakat motosikletin arkasında bulunan Rabia İ., TIR'ın altından bir süre kalkamadı.

Tekrar hareket etmesi üzerine genç kızın bacakları TIR'ın tekerleklerinin altında ezildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacakları kırılan genç kız ambulansla Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, her iki sürücüyü gözaltına aldı.

"HEMEN AMBULANSA HABER VERDİK"

Kazanın yaşandığı sokakta bulunan bir motosikletli, "Kapının önüne çıktım. TIR'dan görünmüyordu motor. Aniden çarptı, sadece bağırma sesini duydum. Hemen ambulansa haber verdik.

Motosiklette iki kişi vardı. Kadının ayağını gördüm, kanlar içindeydi. TIR tekerlekleri üzerinden geçmiş. Olayın şokundayım. Ben de bu işi yaptığım için ister istemez insan tedirgin oluyor" dedi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet üzerindeki iki kişinin kasksız bir şekilde ilerlediği, motosikletin ara sokaktan geçen TIR'a çarptığı, çarpmanın etkisiyle motosiklettekilerin yere düştüğü, motosiklet sürücüsünün yerden kalktığı, TIR'ın tekrar hareket ettiği ve motosiklet sürücüsünün TIR'a durması için işaret ettiği görülüyor.

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İstanbul'da feci kaza! Genç kız TIR'ın altında kaldı
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