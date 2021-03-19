İstanbul'da suç örgütüne nefes kesen operasyon! 'Fino Gürkan' yakalandı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Güngören başta olmak üzere Eyüpsultan ve Zeytinburnu ilçelerinde yaralama, yağma ve kundaklama suçlarlarına karışan bir suç örgütünü çökertmek için harekete geçti.

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