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Giriş Tarihi: 19.3.2021 06:13 Son Güncelleme: 19.3.2021 09:03

'da suç örgütüne nefes kesen operasyon! 'Fino Gürkan' yakalandı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
İstanbul'da suç örgütüne nefes kesen operasyon! 'Fino Gürkan' yakalandı

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Güngören merkezli Eyüpsultan ve Zeytinburnu'nda yapılan operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda suç örgütü lideri Fino Gürkan lakaplı Gürkan G. de gozaltina alınırken baskın yapılan bir adreste şüpheli tabancayı pencereden attı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Güngören başta olmak üzere Eyüpsultan ve Zeytinburnu ilçelerinde yaralama, yağma ve kundaklama suçlarlarına karışan bir suç örgütünü çökertmek için harekete geçti.

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LİDER FİNO GÜRKAN

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından liderliğini Fino Gürkan kalabıyla bilinen Gürkan G.nin yaptığı suç örgütü için polis ekipleri sabah saatlerinde Güngören, Eyüpsultan ve Zeytinburnu'nda eş zamanlı operasyon yaptı.



14 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyona özel harekat timleri de destek verdi. Yapılan operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken suç örgütü lideri Fino Gürkan lakaplı Gürkan G. de Güngören'deki evinde yakalandı.



TABANCAYI PENCEREDEN ATTI

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyon kapsamında baskın yaptığı Güngören'deki bir adreste polis ekipleri kapıyı çaldığında adreste bulunan şüpheli evde bulunan bir tabancayı pencereden aşağıya attı.



Polis kapıyı açarak adrese girerken şüphelinin attığı tabanca bahçede bulundu. Şüpheli gözaltına alınırken polis adreste uzun süre arama yaptı.

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İstanbul'da suç örgütüne nefes kesen operasyon! 'Fino Gürkan' yakalandı
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