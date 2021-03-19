İstanbul'da yağışlar trafiği olumsuz etkiledi

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu oluştu. Mesai saati sonrası yaşanan trafik yoğunluğu, kentte akşama doğru başlayan yağışla beraber daha da arttı. Vatandaşların toplu taşıma araçları yerine kendi araçlarını tercih etmesi yoğunluk artışında etkili oldu. Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunda yoğunluk yaşandı.

Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolunda Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu Çağlayan-Bayrampaşa, Güngören-Avcılar arasında trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Öte yandan mesai sonrası evlerine gitmeye çalışan vatandaşların durak ve iskelelerde yoğunluk oluşturduğu görüldü. Trafik yoğunluğu saat 19.00'da yüzde 74 saat olarak ölçüldü.