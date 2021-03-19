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Giriş Tarihi: 19.3.2021 14:50

İzinsiz uçan paramotor polisi alarma geçti

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
İzinsiz uçan paramotor polisi alarma geçti

'da paramotorla uçuş yapan 2 kişi, polisi alarma geçirdi. İzinsiz uçtukları belirlenen tarihi yapıların çekimini yapmak için havalandıklarını ileri süren 2 kişi, ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Adana Merkez Park'tan paramotor ile havalanan Kemal Tufan ve Ali Kabaş'ın Adana Merkez Cami ve Taşköprü üzerinde uçtuğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis adeta alarma geçti. Ekipler bir taraftan paramotoru takip ederken diğer taraftan polis helikopteri de havalandı. Tufan ve Kabaş, havada bir süre sorti attıktan sonra, polisin güvenlik önlemi aldığı Merkez Park'a iniş yaptı.

Polis ekipleri, iki kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıp, izin belgelerini kontrol etti. Kemal Tufan, Portakal Çiçeği Karanavalı dolayısıyla kentin tarihi yerlerinin çekimlerini yaptıklarını söyleyip, valilikten izin aldıklarını söyledi. Ancak yapılan kontrollerde, izinsiz uçuş yaptıkları belirlendi. İki kişi daha sonra ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında Hatay'ın İskenderun ilçesinde biri kendini patlatan, diğeri ise çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen PKK'lı 2 teröristin, Münbiç'ten Amanos Dağları'na paramotorlarla geldiği belirlenmişti.

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İzinsiz uçan paramotor polisi alarma geçti
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