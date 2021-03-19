İzmir'de korkunç olay! Sokak ortasında ceset bulundu...

Edinilen bilgilere göre olay sabah saatlerinde, Kazım Karabekir Mahallesi 9002/11 Sokak'ta meydana geldi. Kaldırım üzerinde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Polis ekiplerince yapılan incelemelerde ise ölen kişinin Mustafa Terzioğlu (64), olduğu tespit edildi.