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Giriş Tarihi: 19.3.2021 09:14 Son Güncelleme: 19.3.2021 09:26

'de korkunç olay! Sokak ortasında ceset bulundu...

İHA
İzmir'de korkunç olay! Sokak ortasında ceset bulundu...

’in Karabağlar ilçesindeki bir sokakta erkek şahsa ait ceset bulundu. Polis ekiplerince yapılan incelemelerde ise ölen kişinin Mustafa Terzioğlu (64), olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre olay sabah saatlerinde, Kazım Karabekir Mahallesi 9002/11 Sokak'ta meydana geldi. Kaldırım üzerinde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Polis ekiplerince yapılan incelemelerde ise ölen kişinin Mustafa Terzioğlu (64), olduğu tespit edildi.

Öte yandan, Terzioğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İzmir'de korkunç olay! Sokak ortasında ceset bulundu...
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