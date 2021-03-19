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Giriş Tarihi: 19.3.2021 09:36

Kapalı olması gereken kahvehanelerde 23 kişiye ceza

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Kapalı olması gereken kahvehanelerde 23 kişiye ceza

İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde yürütülen Dinamik Denetimler kapsamındaki kontrollerde kapalı olması gereken kahvehanenin açık olması nedeniyle içeride bulunan 23 kişiye ceza yazıldı.

Alınan bilgiye göre, Kdz. Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı bölgesi olan Dağlıca köyünde Ş.K(45), Ş.K.(49) ve R.Ö.(44) isimli şahısların işletmiş olduğu (3) adet kahvehanenin kapalı olması gereken saatte açık olduğu ve kahvehanelerde toplam 23 kişinin sosyal mesafeye uymadan oturduğu tespit edildi.

Yapılan denetimde Sosyal mesafe kuralını ihlal eden 23 şahsa kişi başı 427 şer TL olmak üzere toplam 9 bin 821 TL, İşletme sahiplerine, çalışma saatlerine uymadıkları için 3 bin 469'ar TL olmak üzere 10 bin 407 TL toplamda ise söz konusu ihlaller için 20 bin 228 TL idari yaptırım uygulandığı öğrenildi.

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Kapalı olması gereken kahvehanelerde 23 kişiye ceza
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