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Giriş Tarihi: 19.3.2021 14:19 Son Güncelleme: 19.3.2021 14:32

"Karımla ilişki yaşıyorsun" deyip 38 yerinden bıçaklamıştı! O şahıs hakkında flaş gelişme!

DHA
Karımla ilişki yaşıyorsun deyip 38 yerinden bıçaklamıştı! O şahıs hakkında flaş gelişme!

'ın Erbaa ilçesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda son dakika gelişmesi yaşandı. Karantina uygulanan mahallede, boşanma aşamasında olduğu M.K. ile ilişki yaşadığı iddiasıyla tartıştığı A.K.'yi (42) sokak ortasında 38 yerinden bıçaklayıp, ağır yaralayan Murat Karaçali (35), mahkemece tutuklandı.

Korkunç olay, dün sabah saatlerinde, koronavirüs nedeniyle karantina uygulanan Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki Yapraklı Sokak'ta meydana geldi. Evinden çıkan A.K., Ankara'dan gelen Murat Karaçali ile yolda karşılaştı. Karaçali, boşanma aşamasındaki eşi M.K. ile A.K.'nin ilişkisi olduğunu iddia edince ikili arasında tartışma çıktı.

BOĞAZINDAN VE 37 YERİNDEN BIÇAKLADI

Tartışma, kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Murat Karaçali, A.K.'yi bıçakla önce boğazından daha sonra vücudunun 37 yerinden yaraladı. A.K., kanlar içinde yere yığılırken, Karaçali de olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı A.K., ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.K., buradaki müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi devam eden A.K.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Olaydan kısa süre sonra yakalanıp, gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Karaçali, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Çamlıbel T Tipi Cezaevi'ne gönderilen Murat Karaçali'nin, ifadesinde, boşanma aşamasındaki eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği A.K.'nin evinin önüne gittiğini, burada tartıştıklarını ve çıkan kavgada bıçakladığını söylediği öğrenildi.

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"Karımla ilişki yaşıyorsun" deyip 38 yerinden bıçaklamıştı! O şahıs hakkında flaş gelişme!
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