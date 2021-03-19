"Karımla ilişki yaşıyorsun" deyip 38 yerinden bıçaklamıştı! O şahıs hakkında flaş gelişme!

Olaydan kısa süre sonra yakalanıp, gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Karaçali, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.





Çamlıbel T Tipi Cezaevi'ne gönderilen Murat Karaçali'nin, ifadesinde, boşanma aşamasındaki eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği A.K.'nin evinin önüne gittiğini, burada tartıştıklarını ve çıkan kavgada bıçakladığını söylediği öğrenildi.