Karısını av tüfeği ile öldüren katil koca tutuklandı

Van'ın Erciş ilçesine bağlı Alkanak Mahallesi'nde dün tartıştığı eşi Aysel Yok'u (28) av tüfeğiyle vurduktan sonra kaçan Remzi Yok'un (31) yakalanması için ilçenin birçok noktasında drone destekli kontroller yapan Erciş Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipleri, 16 saatlik takip sonucu zanlıyı Çınarlı Mahallesi 1002 Sokak'ta yakaladı.
İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen Remzi Yok savcılıktaki sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Çalışmak için gittiği Çanakkale'den 4 gün önce ilçeye dönen Yok, dün tartıştığı eşi Aysel Yok'u av tüfeğiyle öldürdükten sonra 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunarak kaçmıştı. Olay sırasında evde olan çiftin 4 çocuğu koruma altına alınmıştı.