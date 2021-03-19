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Giriş Tarihi: 19.3.2021 10:20

'de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

DHA
Kayseri'de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

'de yabancı uyruklu 13 kadını zorla fuhuşa sürüklediği belirlenen 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, B.Ö. ve yabancı uyruklu sevgilisi S.S'nin çeşitli vaatlerle kandırdıkları 13 yabancı uyruklu kadını, pasaport ve kimliklerine el koyarak senet imzalatıp zorla fuhuşa sürüklediğini belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda B.Ö., S.S., A.U. ve F.D. gözaltına alınırken, zorla fuhuşa sürüklenen 13 kadın kurtarıldı. 4 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kayseri'de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
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