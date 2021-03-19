Kayseri'de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kayseri genelinde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran B.Ö ve yabancı uyruklu sevgilisi S.S'yi takibe aldı.

Şüphelilerin Kayseri'de yaşayan A.U ve F.D adlı erkekleri ise fuhuş yapan kadınları erkeklere götürme ve yer temin etme işinde kullandıkları belirlendi. İş bulma vaadiyle Kayseri'ye getirdikleri kadınların pasaport ve kimliklerine el koydukları belirlenen şüphelilerin kadınları zorla pazarladıkları tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler 6 adrese eş zamanlı baskın yaptı. B.Ö., S.S., A.U. ve F.D yakalanarak gözaltına alınırken fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu kadınlar ise kurtarıldı.

Kadınlardan 3'ü sınır dışı edilirken 10'ununu işlemlerinin ise sürdüğü kaydedildi. 4 şüpheli ise emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.