Down sendromlu çocuklar seyir terasında balon uçurdu

Kırıkkale Valiliği tarafından 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle, down sendromuna dikkat çekmek için bir etkinlik düzenlendi. Tarihi Çeşnigir Köprüsü Cam Seyir Terasında düzenlenen programda Kırıkkale Mehmet Işıtan Eğitim Uygulama Okulu'nun down sendromlu öğrencileri unutulmaz bir gün yaşadı. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer'i çiçeklerle karşılayan öğrenciler, programda tek tek duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Down sendromlu bireylerin yanı sıra ailelerinin de yer aldığı etkinlikte öğrenciler eğlenceli vakit geçirdi.

"DOĞDUKLARI ANDAN İTİBAREN YAŞAMLARI BOYUNCA TERTEMİZ KALIYORLAR"

Programda konuşan Vali Sezer, "Down Sendromlularla ilgili çocuklarımızı yıl boyu hatırlıyoruz ama bugünü vesile bilerek çocuklarımızla ailelerimizle bir araya geldik. Onlardan yine mutluluk nasıl olur güzellik nasıl olur onların saf temiz duygularından kendi nasibimizi aldık bugün. İnsanoğlu doğduğu andan itibaren dünya hayatında değişik şeylerle karşılaşıyor ama bu çocuklarımız doğduğu andan yaşamları boyunca tertemiz kalıyorlar. Bizler de bunların sayesinde insanlığımızı, insanlığın getirdiği güzellikleri, ruhumuzun güzelliklerini görme imkânımız oluyor. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Ailelerimize teşekkür ediyorum. Hocalarımızla, öğretmenlerimizle güzel bir aileyiz biz. İnşallah sağlıklı ve mutlu bir şekilde güzel etkinliklerimiz olacak"

Farkındalık organizasyonunda, Vali Sezer ile down sendromlu bireyler ve aileleri turuncu renk balonları Cam Seyir Terasından gökyüzüne bırakarak dikkat çekti. Uçurulan onlarca balon, görsel şölen oluştururken down sendromlu bireylerin mutlulukları gözlerinden okundu.