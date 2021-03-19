Kocaeli’nde yaşlı nüfus arttı!

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan bir diğer veriye göre, Kocaeli ilinde yaşlı nüfus sayısı 2020 yılında 152 bin 759 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2020 yılında %7,6 oldu. Yaşlı nüfusun 2020 yılında 69 bin 078'i erkek nüfus, 83 bin 681'i ise kadın nüfus oluşturdu.

167 ÜLKE ARASINDA 66. OLDUK

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Nüfus tahminlerine göre 2020 yılı için dünya nüfusunun 7 milyar 693 milyon 348 bin 454 kişi, yaşlı nüfusun ise 729 milyon 887 bin 660 kişi olduğu tahmin edildi. Bu tahminlere göre dünya nüfusunun %9,5'ini yaşlı nüfus oluşturdu. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla %33,5 ile Monako, %28,5 ile Japonya ve %22,9 ile Almanya oldu. Türkiye, 167 ülke arasında 66. sırada yer aldı.