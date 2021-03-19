Kurban Bayramı tarihleri 2021 belli oldu! Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda kutlanacak?

Kurban Bayramı tarihi için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimi ile 2021 Kurban Bayramı tatili tarihleri açıklandı. Bu yıl yaz dönemine denk gelen bayram tarihinde vatandaşlar kurban keserek ibadetlerini gerçekleştirecek. Bu doğrultuda, Kurban Bayramı 2021 ne zaman kutlanacak ve tatili kaç gün olacak sorularının yanıtları şimdiden araştırılmaya başlandı.

KURBAN BAYRAMI 2021 NE ZAMAN KUTLANACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler ve bayramlar takvimi yayınlanırken 2021 Kurban Bayramı tarihleri şu şekilde;