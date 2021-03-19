Lara'daki şelalede kayboldu! Cesedi Kemer'de bulundu

Antalya'nın Kemer ilçesi açıklarında, erkek cesedi bulundu. Cesedin, 11 Mart tarihinden bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Ramazan Özkan'a (34) ait olduğu anlaşıldı. Kemer ilçesi Kocaburun mevkii ile Kiriş Mahallesi'nin 500 metre açığında tekne ile gezen vatandaşlar, saat 13.00 sıralarında denizde erkek cesedi gördü.

Durumu İlçe Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, cesedi karaya çıkarıp, G-Marina'daki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirdi. Cumhuriyet Savcısı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından ceset, Kemer Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.





YAKINLARI TESPİT ETTİ



Cesedin, 11 Mart'ta Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü falezlerde ayakkabısının teki, şapka ve kulaklığı bulunan Ramazan Özkan'a ait olabileceği değerlendiriliyordu. Özkan'ın yakınları teşhis için morga çağırıldı. Yakınları cesedin Ramazan Özkan'a ait olduğunu teşhis etti. Mimar Sinan Üniversitesi öğrencisi Ramazan Özkan'nın annesi " Benim çocuğumun kime ne zararı oldu. Evladımın başını yediler. Peşlerini bırakmayacağım" demesi dikkat çekti.