Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Şahap Kavcıoğlu hayatı!

Merkez Başkanı Atama Kararı Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte Şahap Kavcıoğlu hayatı milyonların gündemine geldi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevinden alınarak, yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Yapılan görev değişikliği sonrasında Şahap Kavcıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi gibi pek çok soruya yanıt aranmaya başlandı. Babasın adı Halit, annesini adı Naime olduğu bilinen Şahap Kavcıoğlu, 23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğumludur.

Şahap Kavcıoğlu son günlerde gündeme gelen isimler arasında bulunuyor. Son olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, görevinden alınıp Ağbal'ın yerine atama gerçekleşince Şahap Kavcıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Daha önceden AK Parti Bayburt Milletvekilliği görevini de üstlenmiş olan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu hayatına dair sorgulamalar hız kazandı. İşte Şahap Kavcıoğlu hayatı ve hakkında merak edilenleri…

ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR?

Şahap Kavcıoğlu son zamanlarda en çok gündeme gelen isimler arasındaki yerini aldı. Son olarak Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı olan Şahap Kavcıoğlu hayatı ile ilgili detaylar şöyle;