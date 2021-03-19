Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Şahap Kavcıoğlu hayatı!

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Giriş Tarihi: 20.3.2021 02:59 Son Güncelleme: 20.3.2021 03:08

Yeni Merkez Bankası Başkanı , kaç yaşında, nereli? hayatı!

Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Şahap Kavcıoğlu hayatı!

Merkez Başkanı Atama Kararı Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte hayatı milyonların gündemine geldi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevinden alınarak, yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Yapılan görev değişikliği sonrasında , kaç yaşında, nereli, evli mi gibi pek çok soruya yanıt aranmaya başlandı. Babasın adı Halit, annesini adı Naime olduğu bilinen Şahap Kavcıoğlu, 23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğumludur.

son günlerde gündeme gelen isimler arasında bulunuyor. Son olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, görevinden alınıp Ağbal'ın yerine atama gerçekleşince , kaç yaşında, nereli gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Daha önceden AK Parti Bayburt Milletvekilliği görevini de üstlenmiş olan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu hayatına dair sorgulamalar hız kazandı. İşte ve hakkında merak edilenleri…

ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR?

Şahap Kavcıoğlu son zamanlarda en çok gündeme gelen isimler arasındaki yerini aldı. Son olarak Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı olan Şahap Kavcıoğlu hayatı ile ilgili detaylar şöyle;

Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Şahap Kavcıoğlu hayatı!

MERKEZ BANKASI BAŞKANI ŞAHAP KAVCIOĞLU HAYATI!

, 23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğdu. Babasın adı Halit, annesini adı ise Naime'dir.

Bankacı; Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Şahap Kavcıoğlu, İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü Denetim Uzmanı olarak bitirdikten sonra, İngiltere Hastings College'ta İşletmecilik üzerine eğitim gördü. Şahap Kavcıoğlu, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı.

Şahap Kavcıoğlu, Esbank TAŞ'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Türkiye Halk Bankası AŞ'de İstanbul Bölge Koordinatörü olarak görev alan Şahap Kavcıoğlu, aynı bankada sırasıyla; Perakende Bankacılıktan, Esnaf-KOBİ Bankacılığından, Kredi Politikalarından, İnsan Kaynakları ve Organizasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Şahap Kavcıoğlu hayatı!

, Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfının Başkanlığını yürüttü.

AK Parti 26. Dönem Bayburt Milletvekili olarak görev yaptı.

Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği Kurucu Üyesidir. 'Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi Çözüm Yolları ve Takibi' ve 'Enerji Sektöründe Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi' adlı yayımlanmış 2 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Şahap Kavcıoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Şahap Kavcıoğlu hayatı!
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