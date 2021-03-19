Meslektaşlarının öldürülmesini protesto ettiler

Bursa Barosuna bağlı çok sayıda avukat, vekillik görevini yerine getirirken silahla vurulan Avukat Ersin Arslan'ın ölmesinin ardından sessiz eylem kararı aldı. Bugün aciliyeti olmayan tüm duruşmalara girmeyerek adliye bahçesinde eylem yapan avukatlar, "Yargının kurucu unsuru olan bağımsız savunma makamına yönelen saldırılara dikkat çekmek maksadıyla 18.03.2021 tarihli yönetim kurulu kararımız uyarınca bugün tutuklu işler, çocuk yargılamasına ait işler ve aciliyet arz eden işler dışında duruşmalara katılmama eylemi yapılarak tepkimizi göstermek istedik'' dedi.