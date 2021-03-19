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Giriş Tarihi: 19.3.2021 12:29

Meslektaşlarının öldürülmesini protesto ettiler

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Meslektaşlarının öldürülmesini protesto ettiler

Bursalı avukatlar, meslektaşları ’ın Gebze'de haciz işlemi sırasında silahl a vurularak öldürülmesini protesto etmek için aciliyeti olmayan davalara girmeme kararı aldı.

Bursa Barosuna bağlı çok sayıda avukat, vekillik görevini yerine getirirken silahla vurulan Avukat Ersin Arslan'ın ölmesinin ardından sessiz eylem kararı aldı. Bugün aciliyeti olmayan tüm duruşmalara girmeyerek adliye bahçesinde eylem yapan avukatlar, "Yargının kurucu unsuru olan bağımsız savunma makamına yönelen saldırılara dikkat çekmek maksadıyla 18.03.2021 tarihli yönetim kurulu kararımız uyarınca bugün tutuklu işler, çocuk yargılamasına ait işler ve aciliyet arz eden işler dışında duruşmalara katılmama eylemi yapılarak tepkimizi göstermek istedik'' dedi.

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Meslektaşlarının öldürülmesini protesto ettiler
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