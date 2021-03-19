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Giriş Tarihi: 19.3.2021 14:05 Son Güncelleme: 19.3.2021 14:19

'den son dakika | 'a için tarih verildi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji'den son dakika | İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu ve uyarısı geldi. Önümüzdeki haftaya ilişkin sıcaklık değerlerini paylaşan Meteoroloji, 'da kar yağışı beklendiğini açıkladı. Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporuna göre, pazartesi gününden itibaren yurt genelinde yağışlı hava görülecek. Sıcaklıkların azalmasıyla beraber kar yağışı etkisini gösterecek. Çarşamba günü yurt genelinde kar yağışı beklenirken perşembe günü ise Marmara Bölgesi ile İstanbul'da karla karışık yağmur görülecek.

Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt geneline ilişkin hava durumu ve kar yağışı uyarısında bulundu. Meteoroloji'nin haftalık hava durumu tahmin raporuna göre, hafta sonunda hissedilir derecede sıcaklıklar artacak. Buna karşın, pazartesi itibarı ile sıcaklıklar düşüşe geçecek ve yurt genelinde yağışlı hava etkisini gösterecek.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji, İstanbul ile ilgili bir de uyarıda bulundu. İstanbul'a kar yağacak mı sorusuna açıklık getiren Meteoroloji, perşembe günü kent genelinde karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu.

İşte, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve kar yağışı açıklamasından detaylar;

SOĞUK HAVA VE KAR GERİ DÖNÜYOR

Meteoroloji'nin tahmin haritasına göre, pazartesi gününden itibaren etkili olacak yağışlar, sıcaklıkların düşmesine neden olacak ve kar yağışı görülecek. Çarşamba günü iç ve doğu kesimlerde kar yağışı, Batı Karadeniz'de ise karla karışık yağmur olması bekleniyor. Perşembe günü İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara bölgesi, iç ve doğu kısımlarda karla karışık yağmur ile kar yağışı görülecek.

İşte önümüzdeki haftaya ilişkin sıcaklık değerleri...

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Meteoroloji'den son dakika | İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
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