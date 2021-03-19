Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı: MPİ Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! (18 Mart 2021)

Milli Piyango sonuçları dün akşam canlı çekilişle açıklandı. 20 milyon TL ikramiye sahibini bulurken öte yandan amorti kazanan numaralar da açıklandı. Her ayın 9, 19 ve 29'unda ve özel günlerde düzenlenen Milli Piyango sonuçlarını öğrenmek isteyenler, konu ile ilgili sorgulamalar yapıyorlar. İşte MPİ ile Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AÇIKLANDI! 18 MART 2021 PERŞEMBE

18 Mart Çanakkale Zaferi'ne özel Milli Piyango çekilişi yapıldı. İşte Milli Piyango çekiliş sonuçları kazandıran numaralar ve sorgulama ekranı!

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