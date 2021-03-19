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Giriş Tarihi: 19.3.2021 13:02

Mühendis ile tilkinin şaşırtan dostluğu

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Mühendis ile tilkinin şaşırtan dostluğu

’da oturan Zeki Karala isimli vatandaş, evine kadar gelen tilkiyi eliyle besliyor.

Hendek İlçesi Hüseyinşeyh Mahallesinde yaşayan inşaat mühendisi Zeki Karala, her gün evinin bahçesine gelen tilkiyi sofrasında eliyle besliyor. Acıktığı zaman Karala'nın evine gelen tilki, karnını doyurduktan sonra ormana geri dönüyor.

Zeki Karala, "Artık birbirimize iyice alıştık. Bahçedeki evcil hayvanlar bile, minik misafirimizi artık tanıyor. Her gün aynı saatte gelen misafirimizle kurduğumuz sofrada birlikte yemek yiyoruz. Öyle ki elimden yemeye bile başladı. Yeter ki aranızda güven duygusu oluşsun. Yabani de olsa size güvendikten sonra, dostluğunuz pekişiyor" dedi.

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Mühendis ile tilkinin şaşırtan dostluğu
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