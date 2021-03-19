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Giriş Tarihi: 19.3.2021 17:13

’ta tefeci operasyonu: 2 gözaltı

MURAT YILDIRIM
Muş’ta tefeci operasyonu: 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu, kentte tefecilik yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Muş Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, tefecilik suçuna yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, 2 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ve işyerinde arama yapıldığı belirtilen açıklamada, "Yaklaşık 7 milyon Türk Lirası değerinde çek, senet ve sözleşme, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 16 adet tabanca fişeği, 1 adet pala ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Kentte her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir" denildi.

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Muş’ta tefeci operasyonu: 2 gözaltı
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