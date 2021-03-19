Muş’ta tefeci operasyonu: 2 gözaltı

Muş Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, tefecilik suçuna yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, 2 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ve işyerinde arama yapıldığı belirtilen açıklamada, "Yaklaşık 7 milyon Türk Lirası değerinde çek, senet ve sözleşme, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 16 adet tabanca fişeği, 1 adet pala ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Kentte her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir" denildi.