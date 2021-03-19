Müşteriyi dövdü, polisi tehdit etti: Bu sizin yanınıza kalmayacak

Ancak iş yeri çalışanları polisi tehdit etti. Polis bunun üzerine biber gazı sıkıp, kavgayı ayırmaya çalıştı. Kelepçe takılıp polis arabasına bindirilen iş yeri sahibi Serkan Ceylan, "Bu sizin yanınıza kalmayacak. Bunun hesabı kesilecek. Bana haksızlık yaptınız" diye bağırdı.