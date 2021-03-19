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Giriş Tarihi: 19.3.2021 09:57

Narkotik ve istihbarat polisinden sihirli mantar operasyonu

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Narkotik ve istihbarat polisinden sihirli mantar operasyonu

Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda 195 adet ve 123 gram sihirli mantar isimli uyuşturucu ile 45 adet sentetik hap ele geçirildi. 11 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri sihirli mantar isimli uyuşturucu madde imalatı yapıldığı bilgisine ulaşınca operasyon için düğmeye bastı.

Polis ekipleri 16 ve 17 Mart'ta mahkeme kararıyla belirlenen adreslere baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 195 adet ve 123 gram sihirli mantar isimli uyuşturucu ile 45 adet sentetik hap ele geçirildi. Şahısların sihirli mantar isimli uyuşturucuyu yetiştirmek için evde düzenek kurdukları belirlendi. Olayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı.

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Narkotik ve istihbarat polisinden sihirli mantar operasyonu
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