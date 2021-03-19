Narkotik ve istihbarat polisinden sihirli mantar operasyonu

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri sihirli mantar isimli uyuşturucu madde imalatı yapıldığı bilgisine ulaşınca operasyon için düğmeye bastı.

Polis ekipleri 16 ve 17 Mart'ta mahkeme kararıyla belirlenen adreslere baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 195 adet ve 123 gram sihirli mantar isimli uyuşturucu ile 45 adet sentetik hap ele geçirildi. Şahısların sihirli mantar isimli uyuşturucuyu yetiştirmek için evde düzenek kurdukları belirlendi. Olayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı.