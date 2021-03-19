Nevşehir’de petrol sevinci

İndigo Grup Turizm ve Ticaret AŞ'ye Aksaray, Nevşehir ve Kırşehir il sınırları içinde kalan iki ayrı sahada petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, İndigo Grup Turizm ve Ticaret AŞ'nin Aksaray, Nevşehir ve Kırşehir il sınırları içinde kalan 60 bin 247 hektar yüz ölçümüne sahip sahası ile yine aynı şirketin Aksaray ve Nevşehir il sınırları içinde kalan 30 bin 202 hektar yüz ölçümüne sahip bir diğer sahası için beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verildi.

Kararla ilgili gazetecilere açıklama yapan Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının özel bir şirkete petrol arama ruhsatı verdiğini hatırlatarak, "Daha önce fizibilitesi yapılmış, petrol çıkma ihtimali yüksek olduğu için muhtemelen bu başvuru yapıldı. Tabi bu ciddi bir kaynak hem Nevşehir için hem Türkiye için. Çağımızda enerji çok önemli. Petrol de bu enerji kaynaklarının başında geliyor. Çok değerli, finansal olarak da büyük katkıları var. Nevşehir'de böyle bir petrol yasağı bulunursa bu sadece enerji anlamında değil, getirmiş olduğu finansal gelirle de bölgenin ekonomisine kalkınmasına da çok faydalı olacak. Zaten Nevşehir'de bizim planladığımız işler arasında istihdamı artırıcı, özel sektörü teşvik edici projeler var. Böyle bir şeyin olması da işimizi kolaylaştıracak. İnşallah bulunur." dedi.

Mehmet Günay isimli vatandaş da "Haberi duydum şaşırdım. Nevşehir'de petrol olabileceği hiç aklıma gelmemişti. İnşallah petrol vardır da bulurlar. O zaman hem şehrimiz hem de ülkemiz kalkınır." diye konuştu.