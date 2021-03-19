Nusaybin’de öldürülen bir çocuk annesinin katil zanlısı kardeşi çıktı

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Kışla Mahallesi Açelya Sokak üzerinde 3 gün önce yaşanan olayda bir çocuk annesi 22 yaşındaki Gülbahar Atabay, eve gelen kardeşi 18 yaşındaki A.İ.E. tarafından silahla, karnından tek kurşunla öldürüldü.

Olay sonrası kaçan katil zanlısı A.İ.E. ablasını öldürdükten sonra yaşadığı evine geldi. Ailesine ablasını öldürdüğünü söyleyen A.İ.E., olaydan bir gün sonra ise ailesi tarafından polise teslim edildi.

Savcılıktaki ifadesinden sonra tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.İ.E., tutuklanarak Mardin Cezaevine gönderildi.