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Giriş Tarihi: 19.3.2021 15:36

Nusaybin’de öldürülen bir çocuk annesinin katil zanlısı kardeşi çıktı

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Nusaybin’de öldürülen bir çocuk annesinin katil zanlısı kardeşi çıktı

’in Nusaybin ilçesinde karnından tek kurşunla vurularak öldürülen bir çocuk annesi 22 yaşındaki Gülbahar Atabay’ın, katil zanlısı 18 yaşındaki erkek kardeşi çıktı. Ablasını öldürdükten sonra yaşadığı evine gelen A.İ.E, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Kışla Mahallesi Açelya Sokak üzerinde 3 gün önce yaşanan olayda bir çocuk annesi 22 yaşındaki Gülbahar Atabay, eve gelen kardeşi 18 yaşındaki A.İ.E. tarafından silahla, karnından tek kurşunla öldürüldü.

Olay sonrası kaçan katil zanlısı A.İ.E. ablasını öldürdükten sonra yaşadığı evine geldi. Ailesine ablasını öldürdüğünü söyleyen A.İ.E., olaydan bir gün sonra ise ailesi tarafından polise teslim edildi.

Savcılıktaki ifadesinden sonra tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.İ.E., tutuklanarak Mardin Cezaevine gönderildi.

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Nusaybin’de öldürülen bir çocuk annesinin katil zanlısı kardeşi çıktı
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