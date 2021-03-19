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Giriş Tarihi: 19.3.2021 17:14

Nusaybin’de Yaşlılar Haftası kutlandı

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Nusaybin’de Yaşlılar Haftası kutlandı

18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle ’in Nusaybin ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, 79 yaşındaki Vesile Törün’ü ziyaret etti.

Nusaybin ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, beraberindeki Cumhuriyet Başsavcısı Hami Can ve Nusaybin Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Omran Gündüz ile birlikte Törün'ün Yeşilkent Mahallesindeki evine giden Yalçın, Şehit Musa Törün'ün 79 yaşındaki eşi Vesile Törün'e ziyarette bulundu.

Yaşlılar Haftası vesilesiyle Vesile Törün'ü ziyaret ettiklerini bildiren Yalçın, Törün'e nice sağlıklı günler geçirmesi temennisinde bulundu.

Törün, Yaşlılar Haftasında kendisini ziyaret ettiği için Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Yalçın ile Cumhuriyet Başsavcısı Can'a teşekkür etti.

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Nusaybin’de Yaşlılar Haftası kutlandı
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