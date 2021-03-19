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Giriş Tarihi: 19.3.2021 09:27

nedir, hangi ülkelerde var? Ötenazinin yasal olduğu ülkeler

Ötenazi nedir, hangi ülkelerde var? Ötenazinin yasal olduğu ülkeler

İspanya’da ötenazinin yasallaştırılması hakkında hazırlanan kanun teklifi kabul edildi. TDK sözlüğünde “ölme hakkı” olarak tanımlanan , birkaç ülkede yasal olarak geçerli. İspanya’nın aldığı karar ile birlikte özellikle sosyal medyanın gündemine gelen ötenazi nedir? İşte ötenazinin tanımı ve yasal olduğu ülkeler.

Ötenazi Yunanca bir kelimedir. Bir insan ya da hayvanın hayatının dayanılmaz bir hale gelmesi sebebiyle acı duymayacağı ya da çok az acı duyacağı bir şekilde sonlandırılması anlamına gelir. Yalnızca bazı ülkelerde yasal olarak uygulanan bir yöntemdir. Ötenazinin yasal olduğu ülkelere ise son olarak İspanya eklendi.

ÖTENAZİ NEDİR?

Bir insanın ya da bir hayvanın hayatlarının dayanılmaz hale gelmesi nedeniyle çok az acı duyulan veya hiç acı duyulmayan şekilde ölümlerine sebep olacak bir enjeksiyon uygulamasıyla kişinin yaşam ünitesinden ayrılarak hayatını sonlandırmak anlamına gelmektedir.

ÖTENAZİ HANGİ ÜLKELERDE VAR?

İspanya'nın ötenazi hakkını kabul etmesiyle birlikte ötenazinin Avrupa'da uygulandığı ülke sayısı 4'e çıktı. Belçika, Lüksemburg ve Hollanda'da daha önce yasallaşmıştı. Dünya genelinde ise Kanada ve ABD'nin Washington, Oregon, Montana ve Vermond eyaletlerinde aktif ötanazi uygulanabiliyor.

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Ötenazi nedir, hangi ülkelerde var? Ötenazinin yasal olduğu ülkeler
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