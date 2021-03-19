Ötenazi nedir, hangi ülkelerde var? Ötenazinin yasal olduğu ülkeler

Ötenazi Yunanca bir kelimedir. Bir insan ya da hayvanın hayatının dayanılmaz bir hale gelmesi sebebiyle acı duymayacağı ya da çok az acı duyacağı bir şekilde sonlandırılması anlamına gelir. Yalnızca bazı ülkelerde yasal olarak uygulanan bir yöntemdir. Ötenazinin yasal olduğu ülkelere ise son olarak İspanya eklendi.

ÖTENAZİ NEDİR?

Bir insanın ya da bir hayvanın hayatlarının dayanılmaz hale gelmesi nedeniyle çok az acı duyulan veya hiç acı duyulmayan şekilde ölümlerine sebep olacak bir enjeksiyon uygulamasıyla kişinin yaşam ünitesinden ayrılarak hayatını sonlandırmak anlamına gelmektedir.

ÖTENAZİ HANGİ ÜLKELERDE VAR?

İspanya'nın ötenazi hakkını kabul etmesiyle birlikte ötenazinin Avrupa'da uygulandığı ülke sayısı 4'e çıktı. Belçika, Lüksemburg ve Hollanda'da daha önce yasallaşmıştı. Dünya genelinde ise Kanada ve ABD'nin Washington, Oregon, Montana ve Vermond eyaletlerinde aktif ötanazi uygulanabiliyor.