Pitbull vahşeti! Polislere saldıran köpeğin sahibi tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan iki polis memuru yaralandı. Olayın ardından kaçan ve daha sonra yakalanan köpeğin sahibi ise tutuklandı.

Kurtuluş Mahallesi Koşuyolu Caddesi üzerinde tasmasız ve ağızlıksız dolaşan pitbull cinsi bir köpeğin çevredeki vatandaşlara saldırdığı ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi.