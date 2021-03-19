Şanlıurfa OBM’ye “Drone Pilotu” sertifikaları verildi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı MAKRO-DRONE'nin Orman Bölge Müdürlüğümüze vermiş olduğu SHT-İHA kodlu yetkisiyle İHA Pilotluk eğitiminin ilkini Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü (OBM) teknik ekibine verdi. Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü teknik personeli, 36 saatlik eğitimin ardından ''Drone Pilotu'' sertifikası almaya hak kazandı. Orman Bölge Müdürlüğünde düzenlenen törenle 36 teknik personele sertifikaları hocalar tarafından verildi.

26 saat teori, 6 saat uçuş toplam 36 saatlik eğitimde hava aracı tanımı, İHA Temel prensipler, İHA kabiliyeti ve görevleri, Hava Hukuku ve Sorumluluklar, Hava Aracı, Uçuş Dinamiği ve Uçuş Prensipleri, Meteoroloji, ATC Usulleri ve Havacılık Frezyolojisi, Seyrüsefer ve Operasyon Kumanda Edilebilir Sistemler, İtki Sistemleri, Aviyonik Sistemler, Bakım ve Onarım konuları anlatıldı.Teorik eğitimlerin ardından uygulamalı uçuş eğitimi yapıldı. Orman Bölge Müdürümüz Cevdet ÇİÇEK, Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, İşletme Müdürü, İşletme Müdür Yardımcısı, İşletme Şeflerine teknik personele 36 saatlik eğitimi tamamladı.