Şanlıurfa’da 1 milyon fidan toprakla buluştu

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü (OGM) Şanlıurfa'da 2020 yılında 1 Milyon 107 Bin fidan toprakla buluşturdu.

Türkiye'de Geleceğe Nefes Projesi kapsamında 2019 yılında start verilen proje kapsamında ülkenin dört bir yanında milyonlarca fidan dikimi gerçekleştirilmişti. Orman Genel Müdürlüğü, ormanların ve yeşilin korunması adına fidan dikimi ve yetiştirilmesi alanındaki faaliyetlerine yıl boyunca devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği 2023 yılına kadar 7 milyar fidan hedefine adım adım yaklaşılıyor. Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü (OGM) Şanlıurfa'da 2020 yılında 1 Milyon 107 Bin fidan toprakla buluşturdu.

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada: "Şanlıurfa'da 2020 yılında tam "1 MİLYON 107 BİN" fidanı toprakla buluşturduk. 18 yılda diktiğimiz 26 milyonu aşkın fidan Şanlıurfa'ya nefes olduk" denildi.