Şanlıurfa’da 85 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre Hilvan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şüpheli olarak durdukları araçtan 85 düzensiz göçmen yakalandı. Kontrollerde, 85 düzensiz göçmenin yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi. İlçe emniyet müdürlüğüne götürülen düzensiz göçmenlere, Hilvan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından kendilerine insani yardım amaçlı yemek ikram etti.

AÇIKLAMA YAPILDI

Konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan Hilvan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından şu açıklama yapıldı: "İlçemizde polis uygulama noktasında Farklı uyruklara mensup 85 mültecinin yakalandığını ve aç olduklarını bilgi edindik. Belediye başkanımızın talimatları ile insani yardım amaçlı olarak Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kendilerine yemek ikramında bulunduk."