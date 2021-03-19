Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu: 11 kişi tutuklandı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri fuhuş çetelerine yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler Şanlıurfa merkezde farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 18 şahıs gözaltına alınırken 31 bin 545 liraya ise el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şahıstan 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 11 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 yabancı uyruklu kadın şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere Harran Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.