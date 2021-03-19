Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu: 11 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 19.3.2021 16:52 Son Güncelleme: 19.3.2021 16:56

'da fuhuş operasyonu: 11 kişi tutuklandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu: 11 kişi tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şahıslardan 11’i tutuklandı 10 bayan ise sınır dışı edilmek üzere Harran Geri Gönderme merkezine teslim edildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri fuhuş çetelerine yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler Şanlıurfa merkezde farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 18 şahıs gözaltına alınırken 31 bin 545 liraya ise el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şahıstan 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 11 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 yabancı uyruklu kadın şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere Harran Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu: 11 kişi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA