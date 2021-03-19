Şanlıurfa'da iki grup arasında silahlı kavga! Ortalık kan gölüne döndü

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kavga, Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yaşandı. İki grup arasında, iddiaya göre alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

AV TÜFEĞİ, BIÇAK VE SOPA...

Av tüfeği, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada K.A., M.S.Ç., M.K., M.B., R.B. ve Ö.B. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.