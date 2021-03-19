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Giriş Tarihi: 19.3.2021 21:45 Son Güncelleme: 19.3.2021 21:46

'da iki grup arasında silahlı kavga! Ortalık kan gölüne döndü

İHA
Şanlıurfa'da iki grup arasında silahlı kavga! Ortalık kan gölüne döndü

'nın Haliliye ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Av tüfeği, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yaşandı. İki grup arasında, iddiaya göre alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

AV TÜFEĞİ, BIÇAK VE SOPA...

Av tüfeği, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada K.A., M.S.Ç., M.K., M.B., R.B. ve Ö.B. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa'da iki grup arasında silahlı kavga! Ortalık kan gölüne döndü
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