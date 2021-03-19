Şanlıurfa’da kadınlar Çanakkale ruhunu yeniden yaşattı

Haliliye Belediyesi Süleymaniye Millet Evinde Çanakkale Zaferinin 106'ncı yıl dönümünde şehitlerin anması adına Çanakkale Menüsünün hazırlandığı program düzenlendi.

Program Hayrunnisa Camisi İmamı Mustafa Bilen'in Kuran-ı Kerim Tilaveti ve şehitler için yapılan dua ile başladı. Dua sonrası katılımcılara Çanakkale ruhunun hatırlanması adına hazırlanan üzüm hoşafı ikram edildi.

Amaçlarının yüz yıl önce kazanılan bu şanlı zaferin ruhunu tekrar hatırlatmak olduğunu belirten Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, "Bu hafta Çanakkale Zaferinin 106'ncı yılını çeşitli etkinliklerle kutladık. Gençlerimize Çanakkale Zaferinin anlatıldığı 'Yaşayanların Dilinde Çanakkale Muharebeleri' kitabı armağan ettik. Bugünde kazanılan zaferin zorluğunu simgeleyen üzüm hoşafı ikramında bulunduk" ifadelerini kullandı.