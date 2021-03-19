Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şehit aileleri ve gazilere ziyaret
Giriş Tarihi: 19.3.2021 12:53

Şehit aileleri ve gazilere ziyaret

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Şehit aileleri ve gazilere ziyaret

’nın İlçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıl dönümü münasebetiyle Şehit ve Gazi aileleri ziyaret edildi.

Siverek Kaymakamı Hasan Ongu, 107. Topçu Alayı Komutanı Albay Recep Çalışkan ve beraberindeki daire müdürleri şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

İlk ziyaret 2006 yılında Ankara'da görevi başında Şehit olan Siverekli Şehit Osman Meliye ve 1993 yılında Karakoyun kırsal mahallesinde terör saldırısı sonucu sivil şehit olan Mehmet Suvari ailesi ile ilçede bulunan gazi ailelerine ziyaret gerçekleştirildi.

Şehit'in aileleriyle sohbet edip talep ve dertlerini dinleyen Kaymakam Ongu "Şehitlerimizin aileleri bizlere emanet. Devlet olarak her türlü sorun ve ihtiyaçlarında yanlarındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. Vatan ve bayrak uğrunda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

Ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Şehit ve anı zamanda gazi ailesi ferdi olan Veysi Suvari şunları kaydetti. "Kaymakamımız, Alay Komutanımız ve Müdürlerimizin bizleri ziyaret etmesi, sorun ve taleplerimizi dinlemesi bizleri sadece memnun etmekle kalmıyor aynı zamanda gururlandırıyor. Kaymakamımıza ve Kurum amirlerimize bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şehit aileleri ve gazilere ziyaret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA