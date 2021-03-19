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Giriş Tarihi: 19.3.2021 11:54

Belediyesinden yol ve kaldırım işgali denetimi

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Siirt Belediyesinden yol ve kaldırım işgali denetimi

Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yol ve kaldırım işgali denetimlerini sıklaştırdı.

Siirt'te yapılan denetimlerde kurallara uymayan esnaflar uyarıldı. Kurallara aykırı olarak tezgah açan seyyar satıcılar ile yol ve kaldırım işgaline uymayan esnafa yönelik denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri bu hafta da Pazartesi Pazarı ile çevresinde denetim ve kontrollerde bulundu.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri kurallara aykırı olarak tezgah açan ve satış yapan pazar esnafı ve çevre esnafa gerekli uyarılarda bulundu.

Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kurallara aykırı bir şekilde tezgah açan ve satış yapan seyyar satıcılar ve esnafımıza gerekli tüm uyarılarda bulunuyoruz. Tüm uyarılarımıza rağmen, kurallara uymayan iş yerlerine gerekli cezai işlem uygulanıyor. Denetimlerimiz rutin olarak ekiplerimiz tarafından yapılmaya devam edecek." denildi.

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Siirt Belediyesinden yol ve kaldırım işgali denetimi
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