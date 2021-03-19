Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu kütüphane açılışını gerçekleştirdi

Siirt Valisi ve Belediye Başkanvekili Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu "Sen de Bir Fidan Dik" sosyal sorumluluk projesi kapsamında "Siirt Said Nursi Ortaokulu'nda hizmete giren Okul Kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi.

Okul bünyesinde kurulan Kütüphanenin yapılmasında İstanbul'da yaşayan iş insanı Cansu Güleryüz maddi destek te bulunarak, Kütüphaneye kızının adı olan "Rüya Kütüphanesi" adı verildi.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu eşi Güney Hacıbektaşoğlu ile birlikte Merkez Said Nursi Ortaokulunu ziyaret etti.

Okul girişinde İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, Okul idarecileri ve öğretmenler karşıladı.

Okulun eğitim çalışmaları ile ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu, "Sen de Bir Fidan Dik" sosyal sorumluluk projesi kapsamında iş insanı Cansu Güleryüz maddi destekleri ile hizmete giren kütüphanenin açılışını yaparak, kütüphanenin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, kendilerini kutladı.

Daha sonra Sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya gelen Vali Hacıbektaşoğlu öğrencilere sohbet etti. Kendilerine kitap hediye etti.