Siirt’te halkın huzur ve güvenliğini bozma suçundan 4 kişi tutuklandı

Siirt Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü ekipleri tarafından"Organize Suçlarının Önlenmesine" yönelik yapılan çalışmalarda nitelikli yağma suçundan 4 kişi tutuklandı.

4 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEİVNE GÖNDERİLDİ



Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit, hakaret, kasten yaralama, uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ve Nitelikli Yağma" suçu işleyerek Siirt halkının huzur ve güvenliğini bozduğu tespit edilen 8 şüpheli şahıs hakkında Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişi mahkemece serbest bırakılmış, 4 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi.