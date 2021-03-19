Sırtlarını dönüp gittiler

Çanakkale'de geçtiğimiz ocak ayında "İYİ Parti'nin varlığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin sayesindedir" diyerek ittifakta derin çatlaklara yol açan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın, genel başkanlardan da veto yediği ortaya çıktı. Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde Çanakkale'ye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "varlık" polemiğinin fitilini ateşleyen Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ı ziyaret etmeden Çanakkale'den ayrıldı.

KARŞIYA GEÇMEDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; karşıya bile geçmeyip ziyaretini Gelibolu Belediyesi ile sonlandırırken, törende Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ile karşı karşıya gelmekten kaçındı. Gelibolu Belediye Başkanı Münir Mustafa Özacar'dan ilçe hakkında bilgiler alan Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Gökhan'a yer vermemesi dikkat çekti.

ESNAFI ZİYARET ETTİ

Belediye Başkanı Gökhan'a bir tepki de İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den geldi. Programına Kemal Kılıçdaroğlu'nun aksine Çanakkale'yi dahil eden İYİ Parti Lideri Akşener, Ülgür Gökhan'ı ve Belediye'yi ziyaret etmedi. Gezi boyunca basın mensuplarından soru almayan Akşener, HDP ile ilgili basın mensuplarından gelen soruları ise yanıtsız bıraktı.

NE OLMUŞTU?

Çanakkale Belediye Meclisi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda İYİ Parti ile CHP arasında büyük kriz yaşanmıştı. Belediyenin sosyal medya hesabından canlı yayınlanan toplantıda İYİ Parti Meclis Üyesi Burak Kunt, CHP'ye sitem etti. Başkan Ülgür Gökhan bu siteme sert çıktı, "Haddinizi aşıyorsunuz! İYİ Parti'nin varlığı CHP sayesindedir" dedi. Kunt, bu sözlere ateş püskürdü ve oturumu terk etti.

TURAN'DAN "KORSAN TÖREN" GÖNDERMESİ

Öte yandan Ak Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un ve bakanlarında da katıldığı anma törenlerine katılmayan iki lideri eleştiri yağmuruna tuttu.

Kılıçdaroğlu ve Akşener'in Şehitler Abidesi ziyaretlerinin çok kıymetli olduğunu belirten Turan, "Ancak; böyle anlamlı bir günde Meclis Bşk'mızın, siyasilerin, askerimizin katıldığı devlet törenine katılmayıp hemen ardından adeta korsan tören yapmaları devlet adabıyla bağdaşmadı! Yakışmadı" dedi.