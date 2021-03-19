Sokak ortasında ceset bulundu

İzmir'in Karabağlar ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi 9002 sokakta bu sabah 07.00 sıralarında meydana gelen olayda 64 yaşındaki kalp hastası Mustafa Terzioğlu, sabah saatlerinde hastaneye gitmek için evinden çıktı.

Terzioğlu, sokakta yürüdüğü sırada fenalaşarak yere yığıldı. Terzioğlu'nu gören vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerini aradı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa Terzioğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri ile savcının incelemesinin ardından cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Terzioğlu'nun kalp hastası olduğu öne sürüldü. Mustafa Terzioğlu'nun kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi ile belirlenecek.