Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sokak ortasında ceset bulundu
Giriş Tarihi: 19.3.2021 10:08

Sokak ortasında ceset bulundu

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Sokak ortasında ceset bulundu

’de hastaneye gitmek için evinden çıkan kalp hastası 64 yaşındaki Mustafa Terzioğlu yolda yürürken bir anda fenalaştı. Sokak ortasına yığılıp kalan yaşlı adam yaşamını yitirdi. Terzioğlu’nun kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.

İzmir'in Karabağlar ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi 9002 sokakta bu sabah 07.00 sıralarında meydana gelen olayda 64 yaşındaki kalp hastası Mustafa Terzioğlu, sabah saatlerinde hastaneye gitmek için evinden çıktı.

Terzioğlu, sokakta yürüdüğü sırada fenalaşarak yere yığıldı. Terzioğlu'nu gören vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerini aradı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa Terzioğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri ile savcının incelemesinin ardından cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Terzioğlu'nun kalp hastası olduğu öne sürüldü. Mustafa Terzioğlu'nun kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi ile belirlenecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sokak ortasında ceset bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA