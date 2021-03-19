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Giriş Tarihi: 19.3.2021 10:04 Son Güncelleme: 19.3.2021 10:10

: ’da dedektifler düğmeye bastı! Binbir surat bakın nerede yakalandı!

İHA
SON DAKİKA: Adana’da dedektifler düğmeye bastı! Binbir surat Cemile bakın nerede yakalandı!

haberler…’da, hareketli saatler yaşandı. Polis ekipleri, ‘Binbir surat ’ adıyla nam salan Cemile A.’yı yakalamak için düğmeye bastı. “Silahlı yağma ve fuhuş yaptırmak” suçundan 2015 yılında 41 yıl 6 ay 15 gün hapis ve 50 bin 335 lira para cezası alan kadın, saklandığı gardıropta yakalandı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberler…Adana'da Cemile A. 2015 yılında "Silahla yağma ve fuhuş yapmak" suçundan 41 yıl 6 ay 15 gün hapis ve 50 bin 335 lira para cezasına çarptırıldı.

Ancak Cemile A. tutuksuz yargılandığı için cezayı aldıktan sonra bir türlü bulunamadı. Sosyal medya hesaplarında da en son 2015 yılında paylaşım yapan hükümlü kadını yakalamak için Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri harekete geçti.

Hükümlü kadının yakalanmamak için sürekli saç rengini ve yaşadığı yeri değiştirdiğini tespit eden polis, hükümlü kadının Adana'da annesinin evine geleceğini belirleyerek ev etrafına pusu attı.

Polis Cemile A.'nın annesin evine girdiğini görüp bir süre bekledikten sonra eve baskın yaptı. Ancak anne kızının evde olmadığını öne sürdü. Polis evde yaptığı aramada hükümlü kadını gardırobun içinde buldu. Cemile A. emniyete götürülüp işlemlerinin ardından adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü.

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SON DAKİKA: Adana’da dedektifler düğmeye bastı! Binbir surat Cemile bakın nerede yakalandı!
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