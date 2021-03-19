Son dakika: Bebek yolcu kalp krizi geçirdi! AK Parti milletvekili hayata döndürdü: Bir baktım bebek morarmış

Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu Ankara Esenboğa Havalimanı Hava Trafik Kontrol kulesiyle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. Uçak saat 13.15 sıralarında Esenboğa Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirildi. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen bebek yolcunun hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu anlaşıldı. Uçak daha sonra İstanbul seferini tamamlamak üzere 14.00'de Esenboğa Havalimanı'ndan kalkış yaparken Şeker yolcularla birlikte Ankara'da uçaktan indi.



KALBİ DURMUŞ VAZİYETTEYDİ



Uçağın Bişkek'ten kalkışı öncesi yolculardan ikisinin rahatsızlandığını ve onlara müdahale ettiklerini belirten Şeker Ankara'ya yarım saatlik bir mesafedeyken kendisinin doktor olduğunu öğrenen hosteslerin rahatsızlanan bebeği getirdiğini söyledi . Bunun üzerine bebeğe müdahale ettiğini aktaran Şeker" Bir baktım bebek morarmış. Solunum yok. Kalp durmuş vaziyetteydi. Ondan sonra nefes borusunu açtık kalp masajı solunum nefes yoluyla ilgili solunum masajı derken bebek kendine geldi. Acil olarak uçağın Ankara'ya inmesi gerekiyordu. Bunlar ikiz bebekti. Türkçe ve İngilizce bilmiyordu aile, hostes arkadaşlar getirince ne olduğunu anlayamadım. Uçaktan inerken ambulansla teslim ettik. Bebeğim durumu iyiydi" diye konuştu.

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