Son dakika: Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek görüntü! Düştükten 68 saniye sonra...

68 SANİYE SONRA GELİYOR

İkinci görüntüde ise Delen'in kendi iradesiyle balkondan aşağıya kendini bırakmasını içeriyor. Görüntüde sanık Kaplan'ın Duygu'nun aşağıya düşmesinden 68 saniye sonra evden koşarak apartman girişine indiği görülüyor. Yerde kanlar içinde yatan Duygu'ya ilk müdahaleyi yapmaya çalışan Kaplan'ın yaşadıkları anbean güvenlik kamerası görüntülerine yansıyor. Sürekli Duygu'nun nabzını kontrol eden sanık Kaplan, Duygu'ya birkaç defa kalp masajı yapmaya çalışıyor. Duygu'nun yüzündeki kanları eliyle temizlemeye çalışan Kaplan'ın o anlarda sinir krizi geçirerek ağladığı görülüyor. Görüntü, maktul Delen'in olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınmasıyla son buluyor.