SON DAKİKA! Genç kız, sevgilisiyle birlikte 4. kattan atlamıştı! Korkunç kuzen detayı!

Dehşete düşüren olay, önceki gün merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yeşibağlar Mahallesi'nde meydana geldi. B.D. isimli genç kız, ailesinin evlenmesine karşı çıktığı Bayram T. ile gece saatlerinde kaçtı. Durumu fark eden B.D.'nin ailesi, kızlarını geri almak için Bayram T.'nin ailesine ait 4 katlı eve gitti. Kızlarının Bayram T. ile kaçtığını söyleyen yakınları, B.D.'nin eve dönmesini istedi. Bayram T.'nin yakınları ise gençlerin neden olduklarını bilmediklerini belirtti.