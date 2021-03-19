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Giriş Tarihi: 19.3.2021 18:06 Son Güncelleme: 19.3.2021 18:25

SON DAKİKA HABERİ: ’te gölette kaybolan iki kişiden birinin cesedine ulaşıldı

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
SON DAKİKA HABERİ: Siverek’te gölette kaybolan iki kişiden birinin cesedine ulaşıldı

Son dakika haberi: ’nın ilçesinde balık tutmak için açıldıkları gölette, teknelerinin alabora olması sonucu suda kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı

Şanlıurfa'nın ilçelerinden Siverek'te yaşayan Jiyan Kendiş (19) ile akrabası Mahmut Kendiş (25) ve Ahmet Mendeş (22), 3 gün önce akşam saatlerinde Soydan Mahallesi'ndeki sulama göletine balık tutmaya gitti.


Cesedine ulaşılan Jiyan Kendiş

3 arkadaşın üzerinde olduğu tekne, bir süre sonra rüzgar nedeniyle alabora oldu. Teknede bulunan gençlerden Mahmut Kendiş yüzerek sudan çıkarken, Jiyan Kendiş ve Ahmet Mendeş ise gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen su altı arama kurtarma ekipleri, iki gencin bulunması için arama-kurtarma çalışması başlattı. Adıyaman ve Diyarbakır'dan gelen polis ve jandarma ekiplerine bağlı dalgıçlarında katıldığı arama kurtarma çalışmaları sabah yeniden başladı. Ailelerin bekleyişi sürerken akşam saatlerinde cenazelerden birine ulaşıldı.

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SON DAKİKA HABERİ: Siverek’te gölette kaybolan iki kişiden birinin cesedine ulaşıldı
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