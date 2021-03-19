Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları! 5 gün sürecek...

Son dakika haberler… Meteoroloji günlük hava durumu tahmin raporunda kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yaptı. Buna göre; İstanbul dahil birçok ilde yer yer kısa süreli olmak üzere fırtına beklenirken öte yandan yağışların sabah saatlerinden itibaren Ege bölgesinde birçok ili etkisi altına alması bekleniyor.

5 GÜN BOYUNCA SÜRECEK!

Kurumun resmi sitesi üzerinden yayımlanan beş günlük hava durumu raporunda İstanbul ve diğer birçok ilde yağışlı havanın beş gün boyunca devam etmesinin beklentiler arasında olduğu bildirilirken önümüzdeki hafta Salı günü ise yağışların ülke genelinde etkili olacağı ifade edildi.