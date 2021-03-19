Son dakika: İnstagram çöktü mü, neden çöktü? Akış yenilemedi uyarısı

Dijital teknoloji çağın en çok rağbet gördüğü uygulamalardan İnstagram çöktü haberleri son dakika olarak gündeme geldi. Ayrıca Instagram storylerin yüklenmediği ve kullanıcı profillerinin gözükmediği de yapılan paylaşımlar arasında yer alırken İnstagram çöktü mü, ne zaman düzelecek gibi sorulara yanıt aranıyor. Instagram erişim sorunu hakkında araştırma yapılırken konuya yönelik ilk açıklama geldi.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından birisi olan Instagram'da son dakika sorunu yaşanıyor. Milyonlarca kullanıcı olan uygulamaya erişim problemi yaşayan vatandaşlar arama motoru üzerinden 'Instagram çöktü mü ve Instagram neden açılmıyor' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Kullanıcılar akış yenilenemedi uyarısı ile karşı karşıya kalırken konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medya platform WhatsApp ve Instagram'da yaşanan erişim sorununun nedeni belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sorunun yurt dışı kaynaklı olduğunu duyurdu.