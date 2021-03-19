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Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İnstagram çöktü mü, neden çöktü? Akış yenilemedi uyarısı
Giriş Tarihi: 19.3.2021 21:26 Son Güncelleme: 19.3.2021 21:28

Son dakika: , neden çöktü? Akış yenilemedi uyarısı

Son dakika: İnstagram çöktü mü? İnstagram ne zaman düzelecek? Akış yenilemedi uyarısı

Dijital teknoloji çağın en çok rağbet gördüğü uygulamalardan İnstagram çöktü haberleri son dakika olarak gündeme geldi. Ayrıca Instagram storylerin yüklenmediği ve kullanıcı profillerinin gözükmediği de yapılan paylaşımlar arasında yer alırken , ne zaman düzelecek gibi sorulara yanıt aranıyor. Instagram erişim sorunu hakkında araştırma yapılırken konuya yönelik ilk açıklama geldi.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından birisi olan Instagram'da son dakika sorunu yaşanıyor. Milyonlarca kullanıcı olan uygulamaya erişim problemi yaşayan vatandaşlar arama motoru üzerinden 'Instagram çöktü mü ve Instagram neden açılmıyor' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Kullanıcılar akış yenilenemedi uyarısı ile karşı karşıya kalırken konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medya platform WhatsApp ve Instagram'da yaşanan erişim sorununun nedeni belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sorunun yurt dışı kaynaklı olduğunu duyurdu.

Son dakika: İnstagram çöktü mü? İnstagram ne zaman düzelecek? Akış yenilemedi uyarısı

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NE ZAMAN DÜZELECEK? INSTAGRAM AKIŞ YENİLEME SORUNU

Instagram'da bazı kullanıcılar "akış yenilenemedi" sorunuyla karşı karşıya gelirken bazıları yavaşlama yaşandığı belirtiyor. Daha öncede bir kaç kez yaşanan erişim sorunu kısa sürede düzeldi.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medyada yaşanan paylaşım ve giriş sorunu nedeniyle kullanıcılar WhatsApp ve Instagram'a neden giriş yapılamadığını merak ediyor.

Kullanıcılar uygulamalara giriş yapamadığını ve paylaşımlarda sorun yaşadığını bildiriyor.

Instagram'a giriş yapanlar 'akış yenilenemedi' hatasıyla karşılaşırken WhatsApp'ta ise 'bağlanıyor' ekranında uygulamanın kaldığı belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı mer Fatih Sayan, Twitter hesabından sorunla ilgili açıklama yaptı.

Sayan, "USOM raporuna göre WhatsApp ve İnstagram trafiklerinde yaşanan kesintiler global çapta ve yurt dışı kaynaklıdır" dedi.

Son dakika: İnstagram çöktü mü? İnstagram ne zaman düzelecek? Akış yenilemedi uyarısı

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Son dakika: İnstagram çöktü mü, neden çöktü? Akış yenilemedi uyarısı
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