Son dakika: İnstagram çöktü mü, neden çöktü? Akış yenilemedi uyarısı

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından birisi olan Instagram'da son dakika sorunu yaşanıyor. Milyonlarca kullanıcı olan uygulamaya erişim problemi yaşayan vatandaşlar arama motoru üzerinden 'Instagram çöktü mü ve Instagram neden açılmıyor' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Kullanıcılar akış yenilenemedi uyarısı ile karşı karşıya kalırken konuyla ilgili resmi açıklama geldi.
Sosyal medya platform WhatsApp ve Instagram'da yaşanan erişim sorununun nedeni belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sorunun yurt dışı kaynaklı olduğunu duyurdu.
Instagram'da bazı kullanıcılar "akış yenilenemedi" sorunuyla karşı karşıya gelirken bazıları yavaşlama yaşandığı belirtiyor. Daha öncede bir kaç kez yaşanan erişim sorunu kısa sürede düzeldi.
Sosyal medyada yaşanan paylaşım ve giriş sorunu nedeniyle kullanıcılar WhatsApp ve Instagram'a neden giriş yapılamadığını merak ediyor.
Kullanıcılar uygulamalara giriş yapamadığını ve paylaşımlarda sorun yaşadığını bildiriyor.
Instagram'a giriş yapanlar 'akış yenilenemedi' hatasıyla karşılaşırken WhatsApp'ta ise 'bağlanıyor' ekranında uygulamanın kaldığı belirtildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı mer Fatih Sayan, Twitter hesabından sorunla ilgili açıklama yaptı.
Sayan, "USOM raporuna göre WhatsApp ve İnstagram trafiklerinde yaşanan kesintiler global çapta ve yurt dışı kaynaklıdır" dedi.
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