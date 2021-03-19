Son dakika: Kayıp döviz bürosu çalışanı Berk Ergier'i görüntüleyen kişi konuştu: Tavırları endişe vericiydi

Şahsı pencereden takip ediyordum. Bir süre sonra kayboldu. Merak edip, 'Nereye gitti acaba' diye düşündüm. Çünkü tavırları, biraz endişe vericiydi. Ayrıca çok yağışlı bir gündü ve fırtına vardı. Normal bir insan o gün o bölgeyi dolaşmaz diye düşündüm. Merakla verandaya indim. Vadide gözlerimle şahsı aramaya başladım. Uçurum kenarında oturduğunu gördüm.