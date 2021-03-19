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Giriş Tarihi: 19.3.2021 14:42 Son Güncelleme: 19.3.2021 14:59

Son dakika: Komşusunu öldürüp "karımı taciz etti" demişti... İstenen ceza belli oldu!

DHA
Son dakika: Komşusunu öldürüp karımı taciz etti demişti... İstenen ceza belli oldu!

'nin Melikgazi ilçesinde yaşayan Afganistan uyruklu Ziya Ehsami (33), komşusu Tamim Mirza'yı (23) başına taşla vurarak öldürmüştü. Ehsami, sorgusunda Mirza'nın eşini rahatsız ettiğini, onu bu yüzden öldürdüğünü söylemişti. Korkunç olayda son dakika gelişmesi yaşandı. Ziya Ehsami, hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Morkaya Sokak'ta geçen yıl 22 Ekim'de meydana gelen olayda Afganistan uyruklu Ziya Ehsami, eşini rahatsız ettiğini iddia ettiği komşusu Tamim Mirza ile tartışmaya başladı.

BAŞINA TAŞLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Kavgaya dönüşen olayda Ehsami, eline geçirdiği taş ile Mirza'nın başına vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Ziya Ehsami, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

'EN AĞIR' CEZA İSTENDİ

Afganistan uyruklu Ziya Ehsami hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame ile Ehsami hakkında, 'Tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ziya Ehsami, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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Son dakika: Komşusunu öldürüp "karımı taciz etti" demişti... İstenen ceza belli oldu!
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